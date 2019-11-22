تركيا تفتتح الممثلية الدبلوماسية الـ246 في مدينة ناغويا اليابانية

شارك وزير الخارجية التركي في افتتاح القنصلية العامة التركية في مدينة ناغويا اليابانية.

جاء ذلك الجمعة، على هامش زيارة السيد مولود تشاوش أوغلو لليابان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ولفت تشاوش أوغلو، في كلمة خلال الافتتاح، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد بشّر بفتح القنصلية في يونيو الماضي.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه جرى افتتاح القنصلية في غضون نحو 5 أشهر، وهي فترة قصيرة.

وأعرب عن شكره للمسؤولين الأتراك واليابانيين الذين ساهموا في فتح القنصلية.

وأضاف "اليوم، نفتتح الممثلية الـ 246 لتركيا، نحن بين الخمسة الأوائل في العالم من حيث عدد الممثليات".