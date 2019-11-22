وزير الخارجية الياباني: نولي أهمية كبيرة لعلاقتنا مع شريكتنا الاستراتيجية تركيا

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الجمعة، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع شريكتها الاستراتيجية تركيا، التي وصفها بأكبر بلد في منطقتها.

جاء ذلك خلال لقاء موتيجي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على هامش مشاركته باجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية، وفق مراسل الأناضول.

وأشار الوزير الياباني إلى أنه سيبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "اليابان تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع شريكتها الاستراتيجية تركيا، أكبر بلد في منطقتها".

من جانبه أعرب تشاوش أوغلو عن سروره بزيارة اليابان، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع اليابان.

وأوضح أن العلاقات التركية اليابانية سترتقي أكثر عبر التعاون الثنائي مع نظيره الياباني.

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال تشاوش أوغلو إن العلاقات التركية اليابانية تتعزز ضمن جهود زعيمي البلدين.

وأضاف "نهدف في أقرب وقت إلى وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية التي من شأنها تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية".