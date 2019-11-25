أردوغان: لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في قطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة" في معرض حديثه عن القاعدة التركية في قطر.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، الإثنين، على هامش زيارته إلى الدوحة.

وقال أردوغان: "لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر".

وأضاف أن "المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في قطر لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة".

وأردف: "انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد".

وأكد أردوغان أن القاعدة التركية في قطر "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول"، و"ليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح" مثل حالات أخرى.

وشدد أردوغان على أن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، "هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته وليس قطر فحسب".

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة.

وعقب الاستقبال، عقد أردوغان مع الشيخ تميم اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.