أردوغان يغادر إلى قطر برفقة 5 وزراء

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الاثنين، إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

وأفادت وكالة الأناضول أن الرئيس التركي غادر البلاد من مطار أسن بوغا الدولي بالعاصمة أنقرة.

وكان في وداع أردوغان كل من نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، ورئيس البلدية منصور يواش وعددا من المسؤولين.

ويرافق أردوغان وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، والرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وتشكلت اللجنة تنفيذاً لاتفاقية مشتركة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.