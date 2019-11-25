أمير قطر يستقبل أردوغان في الدوحة ويعقد معه اجتماعاً مغلقاً

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الدوحة.

وجرى الاستقبال في الديوان الأميري بالدوحة، قبيل تقديم وفدي البلدين.

وعقب الاستقبال، عقد الرئيس أردوغان مع نظيره آل ثاني اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل ترؤسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

ووصل الرئيس التركي إلى الدوحة، ظهر اليوم، وكان في استقباله بالمطار نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر، ومسؤولون آخرين في السفارة.

ويرافق أردوغان وزراء: الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يتلو الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات، فيما سيشارك أردوغان لاحقاً في مأدبة طعام يقيمها الشيخ تميم على شرف ضيفه.