7 اتفاقيات تعاون بين تركيا وقطر في عدة مجالات

وقعت تركيا وقطر، الإثنين، 7 اتفاقيات في عدد من المجالات، بحضور زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة الدوحة، التي يُجري إليها الرئيس أردوغان زيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

ووقع وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن البيان المشترك للاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

وشملت الزيارة التوقيع على 7 اتفاقيات:

1- اتفاقية حول التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الليرة التركية والريال القطري)، وقعها عن الجانب التركي رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وعن الجانب القطري ورئيس مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني.

2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، وقعها عن الجانب التركي وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، وعن الجانب القطري وزير البلدية والبيئة عبد الله بن عبد العزيز السبيعي.

3- إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك، وقعه عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب القطري ووزير البلدية والبيئة عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي.

4- اتفاقية تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي، وقعها عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري.

5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين معهد المعايير التركية وهيئة الأشغال العامة القطرية، وقعها عن الجانب التركي رئيس معهد المعايير آدم شاهين، وعن الجانب القطري رئيس هيئة الأشغال العامة سعد بن أحمد المهندي.

6- مذكرة تفاهم بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، وقعها عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة.

7- مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وقعها عن الجانب التركي رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أردا أرموت، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار علي بن الوليد آل ثاني.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقيات من الجانب التركي، كلٌ من وزراء، الشباب والرياضة محمد محرّم قصاب أوغلو، والخزانة والمالية برات ألبيراق، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روهصار بكجان، فضلا عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.