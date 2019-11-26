الجيش التركي يردم أنفاق "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي برأس العين

ردم الجيش التركي، الاثنين، أنفاقا أنشأها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في مدينة رأس العين، شمالي سوريا، بعد تحريرها ضمن عملية "نبع السلام".

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها في "تويتر"، أن الجيش التركي ردم الأنفاق في المدينة، بعد الكشف عنها خلال عمليات تمشيط، عقب تحريرها من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.