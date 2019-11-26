تركيا.. توقيف فرنسية للاشتباه بنيتها الالتحاق بداعش

أعلنت السلطات التركية توقيف مواطنة فرنسية في ولاية أضنة جنوبي البلاد، للاشتباه بنيتها الالتحاق بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت مديرية أمن أضنة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن المدعوة "أنيسة ل." قدمت إلى إسطنبول عبر رحلة جوية، ثم انتقلت إلى أضنة بواسطة حافلة.

وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بالولاية الفندق الذي نزلت فيه المواطنة الفرنسية.

وأضاف البيان أن توقيف المواطنة الفرنسية جاء بعد الاشتباه برغبتها في العبور إلى سوريا بطرق غير شرعية والانضمام إلى تنظيم "داعش".

ولدى التحقيق معها في مديرية الأمن، قالت أنيسة إنها جاءت إلى أضنة بغرض السياحة.

وقد قامت السلطات التركية بإعادتها إلى فرنسا بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقها.