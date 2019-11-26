تشاوش أوغلو: لم نعط تعهدات لأحد بعدم تفعيل "إس-400"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده لم نعط تعهدات لأحد بعدم تفعيل منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، وأن أنقرة اشترت المنظومة لحاجتها إليها.

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريح للصحفيين بالبرلمان التركي، أن بلاده أجرت اختباراً على المنظومة الروسية في العاصمة أنقرة.

وصرح بأن إيطاليا بدأت بسحب منظومة "SAMP-T" من الأراضي التركية، وأنه سبق أن سحبت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا منظوماتها الدفاعية من تركيا.

وتابع قائلا: "حاليا لم يبق في تركيا سوى منظومة دفاع جوي واحدة هي لإسبانيا، ونحن بحاجة لمنظومات جوية ولم نشتر "إس-400" للاحتفاظ بها داخل الصناديق، ولم نتعهد لأحد بعدم تفعيلها كما يقول بعض المسؤولين في واشنطن".

والأسبوع الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بدء العمل مع الجانب الأمريكي، للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".

وكشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين بتنسيق الموضوع.

وقال: "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ العمل، بل بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".

وصرح بأنه يمكن استخدام "إس-400" بشكل مستقل دون دمجها في النظام الدفاعي لـ"الناتو".