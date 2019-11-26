روسيا تخطط لعقد صفقة إس-400 جديدة مع تركيا

تعتزم روسيا توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة صواريخ أرض جو إس-400 في النصف الأول من عام 2020، وفق ما قال رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية روسوبورون اكسبورت، ألكسندر ميكيف.

وقد نقلت وكالة ريا نوفوستي عن ميكيف قوله الثلاثاء."نأمل أن نوقع العقود في النصف الأول من عام 2020. مع ذلك، أود أن أؤكد أن التعاون العسكري التقني مع تركيا لا يقتصر على صفقة الإس-400؛ لدينا خطط كبيرة مستقبلية".

وفقًا ميكيف، تملك تركيا خيار الحصول على بطارية إس-400 أخرى وقد استلمت بالفعل الشروط المرجعية من موسكو.

وأضاف أن بنود الاتفاق تنص على تقديم الدعم الفني للمشروع من الجانب التركي، بما في ذلك التوطين الجزئي لإنتاج أجزاء منفردة من المنظومة، لكنه من السابق لأوانه تحديد ماذا وبأي حجم سيتم تصنيعها في تركيا.

وقال ميكيف أيضا إن الجانبين يناقشان الجانب المالي للاتفاقية الجديدة.

هذا وقد سلمت روسيا إلى تركيا بطاريتين صواريخ أرض جو إس-400 بين يوليو وسبتمبر. ويوم الاثنين، بدأ الجيش التركي اختبار رادارات المنظومة الروسية بالقرب من العاصمة أنقرة.

وبعد فشل جهود مطولة للحصول على نظام دفاع جوي من الولايات المتحدة، وقعت أنقرة عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار عام 2017 لشراء بطاريات إس-400 الروسية.

نتيجة لذلك، علقت واشنطن المشاركة التركية في برنامج صنع طائرات إف- 35 متعددة الجنسيات.

وكان نواب في البرلمان الأمريكي قد حذروا من فرض عقوبات على النظام في حال قامت تركيا بتفعيل هذه المنظومة