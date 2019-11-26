مجلس الأمن القومي التركي يؤكد العزم على مواصلة "نبع السلام" حتى تحقيق كل أهدافها

أكد بيان اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عزم البلاد مواصلة عملية نبع السلام في شمال سوريا حتى تحقيق كل أهداف العملية.

كما شدد البيان على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المدنيين في مناطق العملية

وأضاف البيان: "دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب، مستمرة في مكافحة داعش بكل حزم".

ودعا البيان المجتمع الدولي لدعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي.

ودعا البيان أطراف اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا لإكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج".

وحول المزاعم الأرمنية، قال البيان: "ندين بشدة القرارات حول أحداث 1915 (الإبادة الأرمنية المزعومة)، القائمة على ادعاءات لا أساس لها وبعيدة كل البعد عن أي سند تاريخي وقانوني".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.