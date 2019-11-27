الجيش التركي يحيد 170 إرهابياً في إطار عمليات المخلب شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 170 إرهابيا في إطار عمليات "المخلب" شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية "ناديدة شبنم أقطوب" بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وأوضحت أقطوب، أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 170 إرهابيا، وتفكيك وإعطاب 350 لغما وعبوة ناسفة، ضمن عملية المخلب، المستمرة في منطقة "هاكورك"، شمالي العراق.

وأشارت إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، والكثير من الأسلحة، في 17 مخبئا للإرهابيين بالمنطقة، ضمن نفس العملية.

وأكدت أن عملية المخلب الهادفة إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة، مستمرة إلى غاية تحييد آخر إرهابي فيها.

كما ذكرت أن القوات التركية، ضبطت محرك طيران شراعي، يمكن استخدامه في تنفيذ هجمات إرهابية في مختلف الظروف.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.