تشاوش أوغلو يشدد على ضرورة تحرك الناتو لإزالة مخاوف الحلفاء

شدّد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، على ضرورة أن يتحرك حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإزالة مخاوف جميع الحلفاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس، مع رئيس وزراء إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، عقب اجتماع بينهما في العاصمة التركية أنقرة.

وردّ تشاوش أوغلو على سؤال حول اعتراض الولايات المتحدة على خطة الناتو الأمنية بشأن تركيا.

وقال في هذا الصدد، إن خطط الناتو بشأن حماية الحلفاء تنشر على فترات معينة، وإن الحدود الشمالية للحلف تشمل دول البلطيق والجنوبية تركيا.

وأضاف: "على الناتو التحرك لإزالة مخاوف جميع الحلفاء.. وفي هذا الصدد، ما هو مطلوب لمنطقة البلطيق يجب أن يطلب لنا أيضاً".

وبيّن تشاوش أوغلو أنه إذا اعترضت بعض الدول على إزالة المخاوف الأمنية، فلن تكون هناك وحدة في الناتو الذي تكون القرارات داخله بالإجماع أصلًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتخذ خطوة خاطئة من خلال تقديم الدعم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، رغم التحذيرات.

وقال إن الولايات المتحدة عرقلت ذهاب قوات البيشمركة إلى سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح أن التعامل مع منظمة إرهابية مشكلة كبيرة، ليس فقط بالنسبة للقانون الدولي، بل أيضًا بالنسبة إلى القوانين الأمريكية.

وأكّد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ارتكبت خطأ من خلال دعم إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" رغم التحذيرات، والإدارة الحالية تواصل هذا النهج.