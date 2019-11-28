في زيارة هي الأولى من نوعها.. مسرور برزاني يتوجه إلى أنقرة للقاء الرئيس أردوغان

أعلنت الرئاسة التركية اليوم الخميس 28/تشرين الثاني 2019،عن زيارة رئيس حكومة إقليم شمال العراق، مسرور برزاني لتركيا، ومن المقرر أن يجتمع برزاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

وبحسب الرئاسة التركية، سيتم استقبال مسرور برزاني في تركيا من قبل أردوغان تمام 5:00 مساء اليوم.

وأكدت مصادر صحفية أنه من المقرر أن يصل رئيس وزراء إقليم شمال العراق لمطار "آسنوبوغا" الدولي في أنقرة 11:30، حيث سيلتقي أولاً بوزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو.

وأكدت المصادر أن اللقاء بين أردوغان وبرزاني سيتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين من الجوانب السياسية والدبلوماسية والتجارية، إلى جانب التظاهرات العراقية التي تراقبها تركيا عن كثب.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء إقليم شمال العراق، لخارج البلاد وتركيا، حيث كان قد تم التخطيط لتلك الزيارة سابقاً، إلا أنه تم تأجيلها عدة مرات، ومن المقرر أن تستغرق الزيارة عدة ساعات.