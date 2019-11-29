أردوغان لماكرون: عليك أن تفحص نفسك حالة الموت الدماغي لديك

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقداً قاسياً لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رداً على تصريحات الأخير التي اعتبر فيها أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" بات في "حالة موت سريري".

وقال أردوغان، في كلمة له بجامعة مرمرة بمدينة إسطنبول اليوم الجمعة: "عليك أولاً أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي".

وأكد الرئيس التركي أنه سيقول نفس الكلام في قمة الناتو المرتقبة الأسبوع القادم.

وتوجه للرئيس الفرنسي قائلاً: "الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها.. هل هذا من شأنك؟ هل لديك صلاحية اتخاذ هكذا قرارات؟".

وشدد الرئيس التركي على أن فرنسا تتجاهل حساسيات بلاده في سوريا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد، وذلك تعليقاً على تصريحاته التي قال فيها إن الناتو لن يقدم المساعدة لتركيا فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا.

وقال أردوغان إن تصريحات ماكرون الأخيرة "تعكس فهماً مريضاً".