تركيا ترحل إرهابيين بلجيكيين إلى بلدهما

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، ترحيل اثنين من الإرهابيين الأجانب إلى بلادهما، يحملان الجنسية البلجيكية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته، الجمعة، إلى استمرار إجراءات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وذكرت أنه جرى اليوم في هذا الإطار ترحيل اثنين من الإرهابيين الأجانب إلى بلادهما، وأنهما يحملان الجنسية البلجيكية.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".