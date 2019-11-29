فخر الدين ألطون يدحض ادعاءات ماكرون حول تركيا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن تركيا أحد أهم أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأنها تؤدي دورا حيويا في الحلف.

جاء ذلك في تغريدات نشرها فخر الدين ألطون، الجمعة، ردا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه لا يمكن لتركيا أن تنتظر دعما وتضامنا من الناتو لعملية تهدد التحالف الدولي لمكافحة داعش" بقيادة واشنطن، في إشارة إلى عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضح ألطون أن "تركيا دولة موثوقة تواصل الإيفاء بواجباتها داخل حلف الناتو، وستواصل البحث عن سبل لتحسين فعالية وصلاحية الحلف".

وأشار إلى أهمية قوة وفاعلية حلف الأطلسي من حيث الأمن الجماعي للدول الأعضاء في الحلف.

وأضاف: "كما الحال لدى جميع المنظمات الدولية الأخرى، هناك حاجة لدى الناتو أيضا للإصلاح والتحديث مع التقادم".

وأفاد أن أعضاء حلف الناتو مسؤولون عن توجيه هذه العملية، في هذا الإطار.

وشدد رئيس دائرة الاتصال أن بلاده تعرض مقترحاتها لقادة الحلف في كل مناسبة، وتدعو الدول الأعضاء إلى تفهّم المخاوف الأمنية القومية لتركيا.

وأكد أنه يتعين على كل دولة مسؤولة في الحلف، عرض مقترحها الخاص بالإصلاح مع احترام المصالح المشتركة والأمن لجميع الدول الأعضاء.

وقال إنه من الإجحاف على دولة فرنسا إلقاء اللوم على حلف الناتو، جراء مشاكلها الخارجية واختياراتها الخاطئة وحساباتها الداخلية.

وأضاف "هذا في الوقت نفسه جور على الشعب الفرنسي".