قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إن بلاده ستطلق للمرة الأولى في مارس/ آذار المقبل "منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

جاء ذلك في كلمة لتشاوش أوغلو بمناسبة تقليد القنصل الفخري الإسباني في ولاية أنطاليا التركية، حسن أقينجي أوغلو، وسام الاستحقاق لمملكة إسبانيا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن أنطاليا تعد نافذة وباب تركيا إلى العالم.

وقال إن بلاده ستطلق في مارس/ آذار المقبل، النسخة الأولى من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأوضح أن المنتدى سيحتضن قادة دول وسياسيين ووزراء خارجية ودفاع وأكاديميين ومثقفين على مدى 3-4 أيام.

في سياق منفصل قال تشاوش أوغلو إن إسبانيا صديق حقيقي لبلاده

وأشار الوزير التركي إلى أن الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أرسلت منظومات دفاع جوية إلى تركيا، على وقع الأزمة السورية.

واستدرك تشاوش أوغلو أنه على وقع شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، سحبت الولايات المتحدة منظومة باتريوت الدفاعية من تركيا.

وأضاف "ألمانيا أيضا سحبت منظومتها الدفاعية، ولحقت بها هولندا، واليوم تقول إيطاليا إنها ستسحب منظومتها (سانتي) المشتركة مع فرنسا".

وأوضح أن إسبانيا هي البلد الوحيد الذي أكد أنه سيمدد فترة نشر صواريخه الدفاعية على الأراضي التركية.

وقال تشاوش أوغلو في هذا الإطار "إسبانيا صديق حقيقي لتركيا، ونعرب عن شكرنا لها من أجل هذا".

يشار أن نشر منظومات الصواريخ الدفاعية، جاء في إطار تعزيز الدفاع الجوي التركي أمام المخاطر القادمة من الجانب السوري، بموجب المعاهدات ذات الصلة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).