تركيا تعزي لندن بضحايا الحادث الإرهابي أمس

أعربت تركيا عن تعازيها للشعب البريطاني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إنها تلقت بحزن عميق نبأ مقتل شخصين ووقوع مصابين في الهجوم.

وأكدت أن "هذا الهجوم الشنيع أظهر مرة أخرى الوجه الغادر وعديم الرحمة للإرهاب الذي يستهدف الأبرياء"

وأضافت: "نقدم تعازينا إلى شعب المملكة المتحدة الصديق، الذي نتضامن معه في يومه العصيب".

وتمنت الخارجية الصبر لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

والجمعة، قتل شخصان وأصيب 3 في حادثة طعن قرب "جسر لندن" بالعاصمة البريطانية.

وصنفت الشرطة الحادثة بأنها "عمل إرهابي"، وقالت إنها تمكنت من قتل منفذ الهجوم.