الداخلية التركية ترحل 21 إرهابيا في 3 أسابيع

رحلت السلطات التركية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، 21 إرهابيا أجنبيا إلى بلدانهم.

وبحسب معلومات من وزارة الداخلية التركية، فإن عدد الإرهابيين الأجانب في مراكز الترحيل التركية، انخفض إلى 938 إرهابيا.

وأوضحت المعلومات أن 13 من الإرهابيين المرحّلين، يحملون الجنسية الألمانية، إضافة إلى بلجيكيين وهولنديين ودنماركي وبريطاني وأمريكي وأيرلندي.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".