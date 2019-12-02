تركيا: نثق بالقيم العليا لـ "ناتو" وسنبقى جزء منه

قال رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا تثق بالقيم العليا لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكّد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، على أن تركيا حليف أساسي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للغرب، منذ قرابة 70 عاماً، وسيبقى كذلك.

وأوضح أن تركيا انضمت إلى حلف "ناتو" عام 1952، وأنها تلعب دوراً هاماً منذ عشرات السنوات ضمن البعثات الأممية لحفظ السلام.

وأشار إلى إرسال تركيا أعداداً كبيرة من جنودها إلى مختلف بلدان العالم، ضمن البعثات الأممية لحفظ السلام.

وشدد على أن بلاده ما زالت جزء أساسياً من حلف "ناتو"، وأنها تمتلك ثاني أكبر جيش في صفوفه.

ولفت إلى أن نفقات تركيا في المجال الدفاعي ضمن الحلف، أكبر بكثير مقارنة بنفقات دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.

وتابع: "انتماء تركيا للناتو منذ فترة طويلة، وفر الحماية لأوروبا وعزز من أمننا المشترك."

وختم ألطون بالقول: "نثق برؤية الناتو ومُثله العليا. وفي الوقت نفسه، نرى بضرورة مناقشة دور الحلف في أمننا ومستقبلنا المشترك."