وفد الرئاسة التركية يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة زعماء "الناتو" بلندن

أعلنت دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية اعتزامها عقد عدد من اللقاءات على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المزمع عقدها في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت في بيان لها، أن وفدها سيشارك، الاثنين، في ندوة بعنوان "دور تركيا لدى الناتو واختبارات الأمن الإقليمي"، والتي تُعقد ضمن سلسلة ندوات "محاضرات تركيا".

وعقب الندوة التي ستناقش أهمية الناتو بالنسبة لتركيا، وأهمية الأخيرة بالنسبة للحلف، سيلتقي الوفد الرئاسي التركي مع أعضاء "مجلس محرري فاينانشال تايمز".

وفي اليوم التالي الثلاثاء، سيشارك الوفد التركي في فعالية تناقش أهمية "الناتو" ومستقبله في ظل العالم المتغيّر، والذي يُعقد ضمن إطار قمة زعماء "ناتو".

وفي 4 ديسمبر/كانون الثاني الحالي، سيكون الوفد التركي على موعد مع اجتماع الطاولة المستديرة، بعنوان "أصدقاء تركيا من حزب المحافظين"، الذي يستضيف نايك دا بويس، المستشار الخاص السابق لوزير "بريكست" البريطاني والنائب البرلماني عن حزب المحافظين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المذكور أبعاد العلاقات الاقتصادية والأمنية بين تركيا والمملكة المتحدة، في أعقاب "بريكست"، وسبل تحسين علاقات البلدين ووضع خارطة الطريق المتعلقة بذلك.

هذا ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفد بلاده، إلى العاصمة البريطانية لندن التي ستستضيف قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس الحلف.