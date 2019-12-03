الرئيس أردوغان يدعو الناتو لتحديث نفسه

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تحديث نفسه في ظل التهديدات التي تواجهه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول الناتو.

وقال أردوغان: "التهديدات التي تواجهنا اليوم تفرض على حلف الناتو تحديث نفسه".

وأوضح أن على حلف "الناتو" تقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، حتى لا تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل.

وأشار إلى أن تركيا هي البلد الوحيد من أعضاء الحلف الذي قاتل تنظيم "داعش" الإرهابي وجها لوجه وهزمته في سوريا.

وتابع قائلا: "كافة أعضاء الناتو ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف صارمة تجاه كافة التنظيمات الإرهابية".

وأردف: "في حال لم يصنّف حلفاؤنا في الناتو منظمة نحاربها على أنها إرهابية، سنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ هناك (في قمة الناتو)".