ترامب: أحب تركيا وهي عضو جيد جداً في الناتو

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا بأنها عضو "جيد جداً" في حلف شمال الأطلسي الناتو، معبراً عن محبته لها، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في لندن قبيل عقد قمة زعماء المنظمة.

وقال ترامب، رداً على سؤال حول بقاء تركيا عضواً في الناتو: "هذا الموضوع يجب أن يناقش بين الأعضاء. أحب تركيا ولدينا تفاهمات جيدة مع رئيسها أردوغان، فهي عضو جيد جداً في الناتو".

وأضاف ترامب أن تركيا قدمت مساعدة كبيرة في عملية تصفية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

في المقابل، وصف ترامب رد فعل تركيا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصف فيها الناتو بـ"الموت الدماغي" بأنها "مثيرة للاهتمام".

وهاجم الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي على خلفية تصريحات الأخير بشأن الناتو، والتي قال إنها "مهينة ومسيئة".

وأضاف: "تفاجئت بتصريحات ماكرون حول الناتو؛ فلا أحد يحتاج الحلف أكثر من فرنسا، وليس نحن (من نحتاجه)".