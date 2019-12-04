تركيا ترحل 59 إرهابيًا أجنبيًا منذ 11 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية التركية ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل تشاتقلي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال تشاتقلي إن تركيا ستعمل على ترحيل جميع الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وأنه ليس لديها أي تردد في هذا الصدد.

وأضاف: "تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر ولغاية اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى".

وأكّد أن هناك 12 إرهابيًا استكملت إجراءاتهم لترحيلهم قريبًا.

وأشار تشاتقلي إلى تحييد 131 إرهابيًا خلال العمليات التي جرت الشهر المنصرم، بينهم شخصيات قيادية مدرجة على قائمة المطلوبين.

من جهة أخرى، كشف المسؤول التركي أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بطريقة طوعية بلغ 369 ألف و690 شخصًا.

وقال إن عدد السوريين المسجلين في تركيا حاليًا هو 3 ملايين و691 ألف و333 شخصًا.

كما أشار المتحدث إلى استمرار إجراءات الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبيّن في هذا الصدد أن السلطات ضبطت 42 ألف و311 مهاجرًا غير نظامي خلال نوفمبر، بينهم 6 آلاف و401 في البحار.

وأكّد أن السلطات أوقفت 1210 أشخاص من منظمي الهجرات غير النظامية، وجرى حبس 250 منهم.