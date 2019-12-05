البرلمان التركي يصوت اليوم على مشروع مذكرة التفاهم مع ليبيا حول التعاون بمناطق النفوذ البحري

قال فؤاد أوكطاي نائب الرئيس التركي إن برلمان بلاده سيصوت، اليوم الخميس، على الاتفاق الموقع مع ليبيا بخصوص التعاون بمناطق النفوذ البحري

وقال أوكطاي "برلماننا سيصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا وبذلك سينتصر السلام في شرق المتوسط، وستفوز الأخوة التركية- الليبية."

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والثلاثاء الماضي، أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، تمسكه بالمذكرة وشدد على "أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية".