تشاوش أوغلو يلتقي نظيره الإيطالي في روما

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية، روما، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والأزمات الإقليمية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى تشاوش أوغلو نظيره الإيطالي، خلال زيارته إيطاليا للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت الخميس.

وجرى اللقاء بعيدا عن وسائل الإعلام واستمر 45 دقيقة.

ونقلت مصادر دبلوماسية، أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا سوريا وليبيا ومنطقة شرق المتوسط، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على "تويتر"، فإنه جرى التأكيد على أهمية الحوار البناء والصادق بين روما وأنقرة، في مواجهة التحديات الاستراتيجية.

ولفت البيان إلى مناقشة الطرفين الأزمات الإقليمية وخاصة ليبيا وسوريا.

ومن المقرر أن يلقي تشاوش أوغلو كلمة خلال المنتدى يتحدث فيها عن رؤية تركيا واستراتيجيتها في مسألة شرقي المتوسط، إضافة إلى إجراء لقاءات ثنائية على هامش المنتدى.