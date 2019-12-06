تشاوش أوغلو يدين قرار اليونان طرد السفير الليبي

أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما.

وقال تشاوش أوغلو: "ندين قرار أثينا بإمهالها السفير الليبي مغادرة البلاد وهذا الإجراء يظهر الوجه الحقيقي لليونان".

وأضاف: "لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي لديها وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد".