الرئيس التركي يعلن تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا

أعلن الرئيس التركي أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا وأن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رجب طيب أردوغان السبت، خلال اجتماع حزبه "العدالة والتنمية"، في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية".

مؤكداً أن اتفاق تحديد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا أفسد المؤامرة شرقي المتوسط.

وتابع: "وأنا أيضًا صادقت عليها وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة".

وأضاف: "نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله".

وشدّد على أن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية".

وأردف: "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.

وحول الوضع في سوريا أكد الرئيس التركي أن تركيا لن تخرج من سوريا قبل أن تخرج الدول الأخرى وأن يطلب منها الشعب السوري ذلك.