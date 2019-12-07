تشاوش أوغلو: "الناتو" لم يعترض على شرائنا "إس-400"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن الولايات المتحدة وجهت انتقادات لبلاده لشرائها منظومة "إس-400" الروسية، في حين أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يعترض على ذلك.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، الذي انطلق في العاصمة الإيطالية روما، الخميس.

وأضاف تشاوش أوغلو، أن "الولايات المتحدة انتقدتنا غير أن الناتو لم يقل شيئا. وأفاد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في مناسبات عدة أن لكل دولة الحق في الحصول على الأسلحة ومنظومة الدفاع التي تريدها".

يشار أنه في إبريل/ نيسان 2017، وقعت تركيا عقدًا مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 400"، وذلك بعد فشل جهودها الحثيثة لشراء منظومة دفاع جوي من الولايات المتحدة، واستلمت أنقرة خلال الشهور الماضية، دفعات من المنظومة الصاروخية المتطورة.

وتطرق الوزير إلى تلميح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حول إمكانية فتح قناة حوار مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ووجه سؤال للوزير التركي حول إمكانية إقامة اتصالات مع الأسد.

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية إقامة اتصالات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قال تشاوش أوغلو: "هناك الحاجة إلى مساعدة الجميع بخصوص عودة اللاجئين السوريين. ربما يمكن التحدث معه أيضا".

واستدرك بالقول: "لكن موقف تركيا بشأن الأسد واضح، فهو قتل 500 ألف شخص، واستخدم الأسلحة الكيميائية. بالنسبة لنا، لا يمكنه أن يكون موحد البلاد"

وبشأن عملية "نبع السلام"، أضاف: "أردنا إطلاقها قبل عام إلا أن الولايات المتحدة طلبت منا الانتظار إلى حين سحب قواتها. وبعد المماطلة قررنا تنفيذها".