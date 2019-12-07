مذكرة التفاهم التركية الليبية تدخل حيز التنفيذ اليوم

دخلت مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حيز التنفيذ اليوم، وهي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

فقد نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.

ووفقًا للمذكرة: "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليا

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا.