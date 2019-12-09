أردوغان: تركيا تركت لوحدها لكننا مستمرون في الوقوف مع المضطهدين

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الوضع في فلسطين والقدس يتدهور في حين تشجع بعض الدول العربية الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. مضيفاً: "أشعر أن تركيا تُركت بمفردها.. لكننا سنستمر في الوقوف مع المضطهدين".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في اجتماع المؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية المنعقد في إسطنبول.

وقال أردوغان: "نشعر في كثير من الأحيان أننا نقف لوحدنا حين نعترض على اضطهاد الدولة العبرية ضد فلسطين والقدس".

وأوضح أن العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته.

وتطرق الرئيس التركي إلى الوضع في شمال سوريا، قائلاً إن تركيا ستقدم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري،

موضحاً أنه قد بدأ العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.