ضبط أكبر مخبأ للذخيرة لتنظيم بي كا كا الإرهابي في جنوب شرق تركيا

أعلنت قوات الأمن التركية مصادرة واحدة من أكبر مخابئ ذخيرة منظمة بي كا كا الإرهابية في مستودع مملوء بالمتفجرات وقاذفات الصواريخ والقنابل في عملية لمكافحة الإرهاب مدعومة من الجو في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وقالت التقارير إن فرق مكافحة الإرهاب اكتشفت مستودع الذخيرة في مخبأ تحت قطعة أرض مهجورة.

وقد عثر على حوالي 100 كيلوغرام من المتفجرات البلاستيكية و100 قاذفة صواريخ و47 صاروخًا وبندقية وقنابل يدوية وغيرها من الأسلحة والذخيرة واللوازم الأخرى التي يستخدمها الإرهابيون فيما تم توقيف 20 مشتبهاً به في العملية.

كما صادرت الشرطة جهازي كمبيوتر و17 هاتفًا خلويًا وغيرها من المعدات في عمليات مداهمة متزامنة نُفذت في مناطق باغلار وتشينار وقايابينار.

وأضافت التقارير أن ما عثر عليه في المخبأ يشكل أكبر كمية مصادرة منذ أن أدت الحرب التي شنتها الدولة التركية ضد المنظمة الإرهابية في منطقة صور في مدينة ديار بكر عام 2016.

وورد أن الإرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات في تركيا.

هذا وتحقق قوات الأمن في الأمر لمعرفة أصل كل هذه الإمدادات.

وتنتقد تركيا الولايات المتحدة لدعمها بالإمدادات العسكرية لتنظيم ي ب ك الفرع السوري لـبي كا كا الإرهابي، في حين أن هذا الأخير مدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

وقد سبق لمنظمة بي كا كا الإرهابية أن شنت هجمات إرهابية باستخدام متفجرات قدمتها الولايات المتحدة إلى ي ب ك في سوريا.