القوات الخاصة التركية تبطل مفعول 565 قذيفة هاون في رأس العين السورية

أبطلت القوات الخاصة التركية (الكوماندوز)، مفعول 565 قذيفة هاون في شرقي مدينة رأس العين السورية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن قوات الكوماندوز التركية أبطلت مفعول 565 قذيفة هاون عثرت عليها في منزل شرقي رأس العين السورية خلال عملية أمنية.

وأضاف البيان أن إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" قاموا بتفخيخ المنزل بمئات قذائف الهاون.

وأشارت الوزارة أن العملية البطولية لقوات الكوماندوز التركية منعت حدوث كارثة في المدينة.

وأكدت على مواصلة الكوماندوز أعمال التمشيط والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.