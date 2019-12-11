أقار: ليس لدينا أي نية للتخلي عن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن تكون لدى بلاده نية التخلي عن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، موضحاً أنه "ينبغي دراسة كيف يمكننا إيجاد حل مع وجود هذه المنظومة".

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الأربعاء، حيث أشار إلى أن مرحلة توريد منظومة إس-400 الصاروخية ما زالت متواصلة.

وأكد الوزير التركي اكتمال وصول قطع ومعدات بطاريتين لمنظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا.

ولفت إلى أن الجهود متواصلة بخصوص أعمال التنصيب والاختبار والتشغيل وتدريب الأفراد، متوقعاً أن تنتهي هذه الأعمال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح أن مدربين أتراك يتلقون تعليمهم حول المنظومة في روسيا، وسيعودون إلى البلاد لتدريب الأفراد في تركيا.

وتابع "من المحتمل أن تتم عملية نصب المنظومة في ربيع 2020، الجهود تبذل في هذا الصدد".

وأردف أن بلاده تواصل جهودها أيضاً بشأن توريد تكنولوجيا جديدة، والإنتاج والتصدير المشترك من جهة، ومن جهة أخرى تواصل العمل على إنتاج وتطوير منظومتي "حصار" و "سيبار" للدفاع الجوي المحليتين.

وأكد الوزير أن الهدف من شراء منظومة الدفاع الجوي إس -400 هو حماية تركيا وشعبها، ولا ينبغي البحث عن أمور أخرى من وراء شراء هذه المنظومة.

وبيّن أن الولايات المتحدة تعتبر شريكاً استراتيجياً لتركيا، ونتوقع منها التحرك بما يتناسب مع روح هذه الشراكة.