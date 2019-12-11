تشاوش أوغلو: سنمنع أي أنشطة تتم في الجرف القاري التركي دون موافقتنا

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو إنه لا يمكن لأي دولة أو أي طرف القيام بأنشطة في الجرف القاري التركي دون موافقة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الإخبارية التركية أن أنقرة ستمنع القيام بأي أنشطة في الجرف القاري لها دون الحصول على إذن منها.

وأكد تشاوش أوغلوأن تركيا مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات مع اليونان لحل قضية شرق المتوسط بالحوار، مشيراً إلى أن تركيا لا تؤيد التوترات بل تؤيد النهج الذي يمكن أن يضمن حقوق كلا الجانبين في إطار القانون الدولي

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اليونان وبعض الأطراف تدعي أن الحكومة المكلفة في ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات في المغرب، لا يمكنها إبرام اتفاقات من هذا القبيل، مضيفًا:" بحسب اتفاق الصخيرات لايمكن لحكومة فائز السراج الشرعية دوليًا بليبيا أبرام اتفاقات بين الحكومات ولكن يمكنها توقيع مذكرات تفاهم، لذلك فإن مزاعم اليونان وبعض الدول بهذا الصدد غير صحيحة".

ولفت إلى أن تركيا يمكنها التعاون وإبرام اتفاقات ومذكرات تفاهم من هذا القبيل في البحر المتوسط مع كافة الدول بما فيها اليونان ولكن ليس قبرص الرومية لأننا لا نعترف بها، مشددًا أن الاتفاق الموقع مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي ويهدف لحماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي.

وبيّن أن تصرف اليونان والاتحاد الأوروبي كمحكمة فيما يتعلق بمسائل تهم القانون الدولي أمر غير مناسب.

وأكد أن تركيا ستقوم بالأنشطة التي تريدها في جرفها القاري، وأولويتها تتمثل بحماية مصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، متوقعًا تنفيذ أنشطة مماثلة في البحر الأسود.