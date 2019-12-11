تشاوش أوغلو: قد نطالب واشنطن بسحب جنودها من قاعدة إنجيرليك في حال فرضت علينا عقوبات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده قد تبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك، وكوراجيك العسكريتين في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات على تركيا على خلفية صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية الإس-400.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع إحدى القنوات الإخبارية التركية.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر فرض الإملاءات على تركيا.

وأكد تشاوش أوغلو أن منظومة إس-400 هي منظومة دفاعية وليست هجومية ولا تشكل تهديداً لأي جهة.