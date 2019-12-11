كرواتيا تؤكد مواصلة دعمها تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جريليك رادمان، أن بلاده ستواصل دعمها عبر الحوار الإيجابي لعملية ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال رادمان، إن على تركيا أن تطمئن بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي، لأنها ستجد في كرواتيا بلدا صديقا ووسيطا جيدا.

وأشار إلى أن كرواتيا تلقت مساعدات كبيرة من تركيا خلال حرب استقلالها.

ولفت رادمان، أن إنشاء صداقات في الأوقات الصعبة له أهمية كبيرة، ويجب أن تستمر إلى الأبد.

وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخصوصا في مجال التجارة.

وشدد وزير خارجية كرواتيا، على إمكانية رفع حجم التجارة بين بلاده وتركيا إلى مليار دولار.

وأكد أن تركيا دولة فاعلة على الصعيد العالمي وهي شريكة إستراتيجية لكرواتيا، ويجب على الاتحاد الأوروبي دعمها فهي تعمل بكفاءة لحماية أمن جنوب شرقي أوروبا.

وأشار رادمان إلى دور تركيا الهام في قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة، قائلا إنها لعبت دورا كبيرا في مكافحة الاتجار بالبشر.