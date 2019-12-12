أنقرة: تبني الشيوخ الأمريكي المزاعم الأرمنية يعرض علاقاتنا الثنائية للخطر

حذرت أنقرة من أن تبني مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، قراراً يعترف بمزاعم الأرمن حول أحداث 1915 من شأنه "تعريض مستقبل العلاقات" بين تركيا والولايات المتحدة "للخطر".

وكتب مدير الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عبر تويتر أن "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي يضر بالعلاقات التركية الأميركية".

وأضاف: "إن مشروع قرار العقوبات الذي تبنته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس وقرار (مزاعم) الأرمن الذي تبناه مجلس الشيوخ اليوم يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأكد ألتون أن المسؤولين الأتراك شرحوا لنظرائهم الأمريكيين منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شمال سوريا أسباب العملية العسكرية وأهدافها، مستدركاً بالقول: "التهديدات والعقوبات لن تمنعنا من حماية مصالحنا المتعلقة بأمننا القومي".