تشاوش أوغلو: علينا تجاوز النزاعات الثنائية لتحقيق أهداف "التعاون الإسلامي"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن على الدول الإسلامية أن تتجاوز النزاعات الثنائية حتى لا تصبح عقبة في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي.



جاء ذلك خلال كلمة له ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المنظمة، التي تنظمها وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، في الرباط.



وقال تشاوش أوغلو إن "إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضروريا وعلينا أن نعمل جميعا لتحقيق ذلك".



ويشارك في الاحتفال وزراء وممثلو "ترويكا" الإسلامية (تركيا والسعودية وغامبيا)، و"ترويكا" الوزاري (بنغلاديش والإمارات والنيجر)، إضافة إلى شخصيات وممثلي عدد من الدول والمنظمات الإسلامية.



ومنظمة التعاون الإسلامي، تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على 4 قارات، وهي دول ذات أغلبية مسلمة من منطقة الوطن العربي، وإفريقيا، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية، والبلقان (البوسنة وألبانيا).



وتصف المنظمة نفسها على أنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي" وإن كانت لا تضم كل الدول الإسلامية، وأنها تهدف إلى "حماية المصالح الحيوية للمسلمين" حول العالم.