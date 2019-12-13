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أقار ينتقد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص مزاعم الأرمن

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 13.12.2019 16:27
آخر تحديث في 14.12.2019 00:47
أقار ينتقد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص مزاعم الأرمن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إنه ليس من الصواب أن يتبنى السياسيون قرارات أو مزاعم بشأن قضايا تاريخية لا أساس لها.

جاء ذلك في تصريح صحفي الجمعة، تعقيبا على قرار الشيوخ الأمريكي حول إبادة الأرمن المزعومة عام 1915.

ودعا أقار إلى مراجعة الوثائق والأراشيف خلال تلك الفترة، مؤكدا أن الجميع سيرى أن تاريخ الأمة التركية طاهر من تلك المزاعم.

وحول مذكرة التفاهم التركية الليبية، أكد الوزير التركي أنها ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى بل تحمي الحقوق المستندة إلى القانون الدولي.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

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