الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي بعد اعتماد مجلس الشيوخ المزاعم الأرمنية

استدعت وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد مايكل ساترفيلد على خلفية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرار الإبادة الأرمنية المزعومة.

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، أبلغ السفير الأمريكي رفض تركيا لقرار مجلس الشيوخ حول الإبادة الأرمنية المزعومة.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد السفير الأمريكي ساترفيلد للأناضول، أن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير حيال أحداث 1915، وأن وجهة نظرهم تجلت في البيان الأخير للرئيس ترامب في أبريل الماضي حول الأحداث.

يشار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لأحداث عام 1915، والتي يعتبر فيها يوم "24 أبريل/نيسان" يوما لذكرى ما يسمى بـ "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.

وجاء اعتماد مجلس الشيوخ للقرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس.

ولم يعترض أي عضو من أعضاء المجلس في الجلسة على مشروع القرار.