الرئيس أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، في إسطنبول.

جرى اللقاء بين الجانبين بمكتب الرئاسة في قصر "دولمة باهجة".

وحسب بيان صدر عن مكتب هنية "دار خلال اللقاء نقاش معمق حول العديد من القضايا المهمة وخاصة قضية القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك، ودور تركيا في إسناد القضية الفلسطينية ودعم شعبنا في القدس والضفة وغزة والخارج".

كما تناول اللقاء "التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها ودور الحركة في تذليل العقبات أمام إجرائها وكذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام"، وفق البيان.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى "الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة جراء حصارها المتواصل والخطوات المطلوبة لإنهاء وكسر الحصار".

فيما أشاد وفد حركة حماس بـ"المواقف التركية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ووصل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، على رأس وفد من الحركة، إلى تركيا، الأحد الماضي، في إطار جولة خارجية له.

وتعتبر هذه الجولة الخارجية الأولى لهنية بعد انتخابه رئيسا لحماس، في مايو/ أيار 2017.