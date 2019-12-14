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رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب نظيره العماني بأنطاليا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.12.2019 15:20
آخر تحديث في 15.12.2019 01:37
رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب نظيره العماني بأنطاليا

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، نائب نظيره العماني عبدالله بن علي العمري، على هامش أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة بولاية أنطاليا التركية.

وذكرت مصادر صحفية أن رئيس البرلمان التركي عقد لقاء مغلقا مع العمري والوفد المرافق له.

وتنعقد أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية تحت عنوان "دور التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات الآسيوية" برعاية شنطوب.

وتستمر أعمال الجمعية البرلمانية لغاية 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود من الدول الأعضاء ودول بصفة مراقب.

ويجري شنطوب لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، على هامش الجمعية البرلمانية.

وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية أحد أهم المنتديات الدولية في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم 64 عضوا بينهم 42 عضوا أساسيا، و5 دول ومنظمات بصفة مراقب.

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