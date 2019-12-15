أردوغان يهدد بإغلاق قاعدتين أمريكيتين في تركيا إذا تطلب الأمر

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بإغلاق قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في تركيا، على خلفية التوترات والخلافات التي تشهدها العلاقات التركية – الأمريكية.

وقال أردوغان، تعليقاً على الخلافات مع الولايات المتحدة حول شراء تركيا صواريخ إس 400 الروسية، ودعم واشنطن لتنظيم ي ب ك الإرهابي في سوريا، وإقرار مشروع قرار في الكونغرس حول أحداث 1915، إن تركيا قد تغلق قاعدتي إنجيرلك وكوراجيك "إذا تطلب الأمر".

واعتبر الرئيس التركي، في مقابلة مع تلفزيون "آ خبر"، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الأرمنية المزعومة "خطوة سياسية بحتة لا وزن لها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة عجزت عن إخراج مسلحي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي من منبج، فيما تطلب العشائر القاطنة هناك باستمرار من تركيا المساعدة.

وفي تعليق منه على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول النفط السوري، قال أردوغان: "إرهابيو ي ب ك/ب ي د استخرجوا النفط من دير الزور وباعوه لنظام الأسد، ونفس الأمر حصل في القامشلي".