أقار: ليس لدينا نية أو مبادرة للابتعاد عن الناتو

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، إن أنقرة ليست لديها نية أو مبادرة للابتعاد عن حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك خلال مشاركته مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، بجلسة في إطار أعمال النسخة التاسعة عشرة لـ"منتدى الدوحة"، حيث رد أقار على أسئلة "فولفغانغ إيشينجر"، رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، الذي أدار الجلسة.

وشدد أقار على أن تركيا حليفة أساسية في قلب الناتو.

وأعرب عن اعتقاده بأنه سيتم إيجاد حل مع الولايات المتحدة، بشأن مقاتلات إف 35، لأن تركيا ليست مجرد زبون بل شريك في برنامج تصنيعها.

وحذر من أنه في حال استبعاد تركيا من البرنامج، فإنها ستضطر إلى البحث عن بدائل كما حصل عندما أحجمت واشنطن عن تزويدها بمنظومة باتريوت، فلجأت أنقرة إلى عقد صفقة مع موسكو لشراء منظومة "إس 400" للدفاع الجوي.

وقال أقار: لدينا علاقات مع العديد من الدول لتلبية احتياجاتنا، لكن هذا الوضع لا يمثل بديلا من الناتو أو الاتحاد الأوروبي، في أي وقت".

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعرب أقار عن اعتقاده بأن صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات نزيهة، يعدان أفضل حل للأزمة في سوريا.

وشدد على أن تركيا تبذل ما بوسعها لدعم الجهود المتعلقة بصياغة دستور جديد لسوريا.

وأوضح أن أنقرة أكدت لحلفائها وأصدقائها أن الحل في سوريا، يمر من خلال دستور جديد، وانتخابات يشارك فيها كافة السوريون في الداخل والخارج، تتمخض عنها حكومة شرعية.