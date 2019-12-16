أردوغان يغادر إلى جنيف للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي للاجئين

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم، إلى مدينة جنيف في سويسرا، للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين، يرافقه وفد رسمي.

وكان في وداع أردوغان لدى مغادرته البلاد الساعة 10.55، نائبه فؤاد أوقطاي ووالي إسطنبول علي يرلي قايا ومدير الأمن العام في المدينة مصطفى جاليشقان.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى سويسرا، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والمالية براءت ألبيرق والداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أقار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن المنتدى العالمي الأول للاجئين سيعقد في جنيف في الفترة من 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2019. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة الدولية إن المنتدى العالمي هو أول تجمع رفيع المستوى لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي عقد في نيويورك قبل عام.

وأضاف دوجاريك أن المنتدى يهدف إلى إعطاء قوة دفع نحو تحقيق أهداف الميثاق وترجمة التضامن الدولي إلى عمل ملموس.

ووفقا لمفوضية اللاجئين، فإن المنتدى سيركز على ترتيبات تقاسم المسؤولية والتعليم وفرص العمل وسبل العيش، والطاقة والبنية التحتية، والحلول وقدرات الحماية.