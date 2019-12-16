أردوغان: لسنا غرباء أو مهمشين في أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأتراك "ليسوا متطفّلين أو غرباء في أوروبا وليسوا أبدا مهمّشين، وإنما أصحاب الدار في القارة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في فعالية نظمتها رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، اليوم الاثنين، بمدينة جنيف السويسرية بحضور أفراد من الجالية التركية.

وأكد الرئيس التركي أن أولوية حكومته هي الحفاظ على روابط مواطنيها المغتربين مع بلادهم.

وقال مخاطبا الجالية التركية في سويسرا، "أنتم أبناء شعب يتحلى بضمير حي، وشكّل نموذجا للبشرية جمعاء بفتح أبوابه أمام المضطهدين والضحايا لقرون طويلة".

وأكد أردوغان أن "كل تركي مغترب يمثل شعبه، ولا يختلف عن 82 مليون من مواطنيه المقيمين في تركيا".

وأضاف: "نحن لسنا متطفلين في أوروبا أو غرباء، ولسنا أبدا مهمّشين، وإنما أصحاب الدار اليوم في أوروبا كما كنا على مدى التاريخ".