أردوغان يلتقي ممثلين عن اتحاد الديمقراطيين الدوليين في جنيف

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، ممثلين عن "اتحاد الديمقراطيين الدوليين" بمدينة جنيف السويسرية.

وجرى اللقاء بشكل مغلق، في مقر إقامة أردوغان بجنيف التي وصلها للمشاركة في منتدى اللاجئين العالمي، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء وزراء الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

إلى جانب وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش، ونائب رئيس الحزب جودت يلماز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

يشار أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين هو منظمات مجتمع مدني في أوروبا، يقع مقره الرئيسي بمدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية.

ومع اقتراب عدد اللاجئين حول العالم من 26 مليونا، أعلنت الأمم المتحدة تنظيم النسخة الأولى من المنتدى العالمي للاجئين، ومشاركة الأمين العام، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وشخصيات من القطاع الخاص والمجتمع المدني العالمي.

ويهدف المنتدى بحسب الأمم المتحدة إلى إعلان تدابير جريئة وجديدة لتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، وإيجاد حلول دائمة لأولئك الذين نزحوا من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد.