أول طائرة تركية مسيرة تتم مهمتها بالطيران من تركيا إلى شمال قبرص

أتمت طائرة بيراقدار TB2 التركية المسيرة أول مهمة لها في شرق البحر المتوسط بنجاح بوصولها إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وأقلعت طائرة بيرقدار TB2 المسيرة من قاعدة دالامان العسكرية التركية جنوب غرب تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية في الساعة 05.00 وهبطت في شمال قبرص بعد تحليق 5 ساعات.

والجمعة، وافقت حكومة جمهورية شمال قبرص التركية على تخصيص مطار غجيت قلعة بناء على طلب من قيادة قوات السلام التركية في قبرص، في ضوء المستجدات الأخيرة شرقي المتوسط، وذلك لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وقبرص التركية في المنطقة.

وتأتي الخطوة الاستراتيجية التركية في وقت تعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة